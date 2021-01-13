«Самую умную» маску для защиты от коронавируса представила компания Razer

Производитель геймерских аксессуаров, компания Razer, показала концепт маски Project Hazel, которая предназначена для защиты от коронавируса и других заболеваний и заодно помогает людям продолжить нормальное общение. Об этом пишет портал @hi-tech.

У маски прозрачная лицевая часть, чтобы при общении люди видели не только глаза, но и остальную часть лица. Идея не новая, прозрачных масок много, поэтому компания пошла дальше.

Подобные маски, которые плотно прилегают к лицу, мешают людям нормально разговаривать. Поэтому внутри Project Hazel поместили микрофон и внешний динамик, которые помогают усилить речь человека — так люди смогут разговаривать без помех.

В маске используют систему со съемными фильтрами, как у респираторов N95. Внутри миниатюрные вентиляторы, которые загоняют под маску свежий воздух и выводят выдыхаемый углекислый газ. Это поможет людям находиться в маске круглые сутки без нехватки кислорода. Вентиляторы нужно периодически снимать и помещать в специальный зарядный кейс, в котором они заодно дезинфицируются с помощью ультрафиолета.

Фото Razer. Маска получила подсветку и вентиляторы для забора воздуха

Razer предупреждает, что маска находится на этапе разработки — конструкцию дорабатывают, появляются новые функции. Поэтому компания пока не готова сообщить цену или примерные сроки выхода Project Hazel.