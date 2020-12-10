Хакеры взломали данные о вакцине от коронавируса Pfizer и BioNTech

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) подверглось атаке хакеров. Они получили доступ к некоторым документам о вакцине от коронавируса, созданной Pfizer и BioNTech. Об этом пишет Meduza со ссылкой на заявление BioNTech.

По данным издания, речь о документах на регистрацию вакцины. Пока неизвестно, получили ли хакеры доступ к персональным данным участников испытаний вакцины. EMA обещало провести расследование.

Какая хакерская группировка осуществила атаку, не сообщают.

1 декабря Pfizer и BioNTech подали заявку в EMA на использование вакцины в Евросоюзе. Кибератака на EMA произошла за день до того, как агентство должно было сообщить Европарламенту о ходе рассмотрения заявки. Великобритания уже одобрила вакцину от Pfizer и BioNTech. Вакцинация в стране началась 8 декабря.

В последние месяцы количество хакерских атак на производителей вакцин и органы здравоохранения выросло. В частности, компания Microsoft в ноябре заявила, что за последние месяцы семь фирм — разработчиков вакцины от коронавируса в Канаде, Франции, Индии, Южной Корее и США подверглись атакам хакеров из России и Северной Кореи.