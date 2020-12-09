22:12
USD 84.80
EUR 102.84
RUB 1.15
Техноблог

Смартфон с двумя экранами, один из которых сворачивается, придумала Xiaomi

Компания Xiaomi предложила очередной вариант смартфона, в конструкции которого используется гибкий дисплей. Описание устройства обнародовано на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности, сообщил сайт 3DNews.

Ресурс LetsGoDigital создал концептуальные рендеры аппарата, созданные при участии Concept Creator. Изображения дают представление о конструкции необычного устройства.

По задумке Xiaomi, смартфон оснастят двумя дисплеями — фронтальным и тыльным. Основной лицевой экран сможет вытягиваться из корпуса, благодаря чему владельцы смогут трансформировать аппарат в небольшой планшетный компьютер.

Вытягивать основной экран пользователи смогут на нужную длину: его полезная площадь в крайнем состоянии будет увеличиваться практически в два раза. Специальный механизм при этом обеспечит устойчивость.

Благодаря тыльному дисплею отпадет необходимость в применении фронтальной камеры: снимать автопортреты владельцы смогут на основную многомодульную камеру, используя задний экран в качестве видоискателя.

Пока предложенный дизайн существует только на бумаге. Компания Xiaomi планы по созданию коммерческой версии устройства не раскрывает.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/176108/
просмотров: 204
Версия для печати
Материалы по теме
Xiaomi представила новые флагманские смартфоны Mi 10T
Сгибающиеся смартфоны Xiaomi выйдут в 2021 году по цене ниже, чем у конкурентов
Xiaomi готовит к выпуску новый флагман Mi 10T Pro с огромным аккумулятором
Смартфон со встроенными наушниками запатентовала компания Xiaomi
Смартфон Xiaomi Mi Note 10 проверили на прочность. Он оказался довольно крепким
Лимитированную версию прозрачного смартфона Mi 10 выпустила Xiaomi
Новый смартфон Redmi Note 9 Pro Max может стать бестселлером
Фотографии Земли сделали из космоса на новый смартфон Xiaomi Mi 10 Pro
Xiaomi презентовала мощные и не очень дорогие игровые смартфоны
Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 3 побил рекорд производительности
Популярные новости
Несогласные с&nbsp;правилами WhatsApp не&nbsp;смогут использовать аккаунт в&nbsp;мессенджере Несогласные с правилами WhatsApp не смогут использовать аккаунт в мессенджере
Компания Google назвала пять новшеств Android, которые станут доступны зимой Компания Google назвала пять новшеств Android, которые станут доступны зимой
Китайский квантовый компьютер в&nbsp;10&nbsp;миллиардов раз быстрее, чем прототип Google Китайский квантовый компьютер в 10 миллиардов раз быстрее, чем прототип Google
Samsung изобрела камеру для смартфонов на&nbsp;600 мегапикселей Samsung изобрела камеру для смартфонов на 600 мегапикселей
Бизнес
Более 885,4 миллиона сомов MegaCom перечислил в&nbsp;бюджет в&nbsp;2020 году Более 885,4 миллиона сомов MegaCom перечислил в бюджет в 2020 году
Атаман из&nbsp;Кыргызстана Физиев сразится с&nbsp;Мойкано на&nbsp;UFC 256. Смотри в&nbsp;O!TV Атаман из Кыргызстана Физиев сразится с Мойкано на UFC 256. Смотри в O!TV
В&nbsp;Dos Credobank снижены тарифы на&nbsp;денежные переводы через систему &laquo;ЮНИСТРИМ&raquo; В Dos Credobank снижены тарифы на денежные переводы через систему «ЮНИСТРИМ»
Получите powerbank в&nbsp;подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в&nbsp;O!Store Получите powerbank в подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в O!Store
9 декабря, среда
22:06
В Кыргызстане разработали приложение по телемедицине для пациентов клиник В Кыргызстане разработали приложение по телемедицине дл...
21:46
Смартфон с двумя экранами, один из которых сворачивается, придумала Xiaomi
21:23
Введение электронной налоговой отчетности предлагают отсрочить
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 декабря: без осадков
20:43
ВОЗ проведет глобальную кампанию по борьбе с курением