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Техноблог

Компания Google назвала пять новшеств Android, которые станут доступны зимой

В компании Google анонсировали пять обновлений для операционной системы Android, сообщает сайт IXBT.com.

Теперь пользователи смогут создавать новые эмодзи, управлять смартфоном с помощью голоса, воспользоваться новой технологией передачи файлов и другими новшествами.

Создавать свои эмодзи можно будет с помощью клавиатуры Gboard на основе стандартного каталога. Функция станет доступна для всех пользователей Android начиная с версии 6.0.

С помощью ассистента Voice Access пользователи Android получат возможность управлять своим устройством посредством голоса. Новшество предназначено для людей, которым неудобно использовать дисплей.

Google также намерена ввести новую технологию быстрой передачи файлов под названием Google Nearby Sharing. Нововведение позволит пользователям обмениваться массивными файлами без использования сторонних устройств и приложений. Технология будет работать на основе Bluetooth, WebRTC или Wi-Fi.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/175705/
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