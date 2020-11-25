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Техноблог

Тренд сезона. Аналитики определили, какие смартфоны станут популярными

Размер имеет значение. Согласно последнему исследованию Strategy Analytics, потребители в 2020-м отдают предпочтение смартфонам с дисплеями большого размера. По мнению аналитиков, новые модели производства Samsung и Apple со сверхбольшими дисплеями станут самыми популярными в этом предновогоднем сезоне.

В текущем году по всему миру будет отгружено более 900 миллионов суперфаблетов с дисплеями размером от 6 до 6,99 дюймов. Эти смартфоны со сверхбольшими дисплеями обогнали все остальные размерные категории. В последующие годы их ассортимент будет расширяться, уверены специалисты.

Устройства меньшего размера с дисплеями менее 5 дюймов неуклонно уступают свои позиции смартфонам с большими дисплеями. Их доля в 2020-м составляет всего 7 процентов и неуклонно сокращается, а к 2025 году, по мнению экспертов, она фактически исчезнет.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/174465/
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