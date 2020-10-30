Apple уступил Xiaomi место в тройке лидеров мирового рынка смартфонов

Исследовательские компании IDC и Canalys выпустили отчеты по ситуации на мировом рынке смартфонов в третьем квартале. Они сходятся в том, что первое место на рынке вернула себе южнокорейская корпорация Samsung, которую в прошлом квартале опередила китайская Huawei. Об этом пишет kommersant.ru.

Теперь продажи Huawei снизились, что связано в первую очередь с американскими санкциями и другими мерами против компании. В результате Huawei перешла на второе место. Кроме того, в топ-3 впервые вышел другой китайский производитель, Xiaomi, который обогнал Apple — ее продажам повредила отсрочка выпуска нового iPhone 12, при том, что Xiaomi активно наращивает производство, в том числе отбирая часть доли у Huawei.

По подсчетам IDC, мировые поставки смартфонов в целом за квартал снизились на 1,3 процента, до 353,6 миллиона. Продажи Samsung чуть выросли — на 2,9 процента, до 80,4 миллиона устройств. Очень сильно упали продажи Huawei, из-за чего китайская фирма сместилась на второе место, снижение составило 22 процента, до 51,9 миллиона. Самый сильный рост показала китайская компания Xiaomi, впервые вошедшая в первую тройку по продажам, они выросли на 42 процента, до 46,5 миллиона. Продажи Apple, которая опустилась на четвертое место, снизились на 10,6 процента, до 41,6 миллиона. Пятое место занимает китайская vivo, продажи которой увеличились на 4,2 процента, до 31,5 миллиона.

Тем самым, по версии IDC, в третьем квартале доля Samsung на мировом рынке смартфонов составила 22,7 процента, на Huawei приходится 14,7 процента рынка, на Xiaomi — 13,1 процента, доля Apple составляет 11,8 процента.

Сходные данные и у Canalys. По ее подсчетам, мировые продажи смартфонов снизились на 1 процент, до 348 миллионов. Samsung занимает 23-процентную долю на рынке, доля Huawei составляет 14,9 процента, доли Xiaomi и Apple — 13,5 процента и 12,4 процента соответственно. В сравнении со вторым кварталом, на который пришлось особенно сильное падение из-за пандемии и карантинных мер, продажи телефонов в третьем квартале выросли на 22 процента.

«Этот период был долгожданным облегчением, с меньшими ограничениями на бизнес и граждан. Но последствия локдаунов первого полугодия все еще сохраняются, — подчеркнул старший аналитик Canalys Бен Стентон. — Кроме того, рост количества случаев COVID-19 в таких регионах, как Европа, скоро заставит правительства вернуть более жесткие общенациональные меры... К сожалению, облегчение третьего квартала, скорее всего, будет недолгим».