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Техноблог

Названы самые продаваемые 5G-смартфоны в мире. Лидер рейтинга скоро сменится

Специалисты исследовательской компании Strategy Analytics перечислили самые продаваемые 5G-смартфоны в мире по итогам продаж в первой половине текущего года. Об этом сообщает издание ferra.ru.

из интернета
Фото из интернета. Названы самые продаваемые 5G смартфоны в мире

Согласно опубликованным данным, первое место в рейтинге досталось смартфону южнокорейского гиганта Samsung, а именно модели Galaxy S20+ 5G. Отмечается, что на нее пришлось порядка 9 процентов выручки от всех продаж 5G-смартфонов. Интересно, что второе и третье места также достались устройствам Samsung. Речь о S20 Ultra 5G и S20 5G. На четвертом и пятом месте, в свою очередь, расположились Huawei P40 Pro 5G и Huawei Mate 30 5G.

По прогнозам аналитиков, уже во второй половине текущего года в этом рейтинге сменится лидер. Предполагается, что самым востребованным 5G-смартфоном станет iPhone 12.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/171375/
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