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Техноблог

Названы самые надежные и качественные Android-смартфоны

Телефоны Nokia названы самыми качественными Android-смартфонами на рынке. Об этом сообщается в отчете Counterpoint Research, пишет lenta.ru.

Девайсы бренда Nokia, которые выпускает компания HMD Global, заняли первое место в рейтинге самых надежных аппаратов. Список составлялся на основе оценок, выставленных по четырем критериям — частота обновлений Android и патчей безопасности, качество сборки и соответствие устройств для использования в корпоративном секторе. По словам вице-президента агентства Питера Ричардсона, бренд Nokia был признан лучшим второй год подряд.

Специалисты отметили, что гаджеты компании получают регулярные актуальные апдейты Android, также производитель беспокоится о безопасности пользователей. На втором месте рейтинга оказался бренд OnePlus, на третьем — Samsung. В топ-10 также включили Xiaomi, Realme, Huawei, Lenovo, Oppo, Vivo и LG. Подавляющее число позиций занято производителями смартфонов из Китая.

Анализируя, какое количество смартфонов участников рейтинга получило Android 10, эксперты пришли к выводу, что операционная система установлена на 100 процентах аппаратов Nokia — 20 экземплярах. У OnePlus аналогичный показатель — 100 процентов или семь единиц устройств. Для сравнения, степень распространения Android 10 на девайсах Samsung, Realme и Xiaomi составила 89, 73 и 68 процентов соответственно.

В начале сентября аналитики Counterpoint Research сообщили, что iPhone 11 оказался самым популярным смартфоном на мировом рынке по итогам первой половины 2020 года. По данным агентства, базовый флагман Apple разошелся тиражом 37,7 миллиона единиц.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/171274/
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