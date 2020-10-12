Назван самый популярный смартфон в мире в 2020 году

Во втором квартале 2020 года мировые продажи смартфонов рухнули на 20,4 процента по сравнению с прошлым годом и составили 294,7 миллиона штук. Снижение произошло на фоне пандемии коронавируса и экономического кризиса.

оказался самым востребованным смартфоном в мире по данным за первую половину 2020 года. Такие

Больше всего удалось реализовать трубок компаниям Huawei (20 процентов от общих продаж) Samsung (19,5 процента) и Apple (13,5 процента). На четвертом месте оказалась китайская компания Xiaomi вместе со всеми своими суббрендами.

Фото из интернета. Самые популярные смартфоны 2020 года