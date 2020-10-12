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Техноблог

Назван самый популярный смартфон в мире в 2020 году

Базовый флагман Apple оказался самым востребованным смартфоном в мире по данным за первую половину 2020 года. Такие данные приводят аналитики ComprarAcciones.
 
Во втором квартале 2020 года мировые продажи смартфонов рухнули на 20,4 процента по сравнению с прошлым годом и составили 294,7 миллиона штук. Снижение произошло на фоне пандемии коронавируса и экономического кризиса.
 
Больше всего удалось реализовать трубок компаниям Huawei (20 процентов от общих продаж) Samsung (19,5 процента) и Apple (13,5 процента). На четвертом месте оказалась китайская компания Xiaomi вместе со всеми своими суббрендами.
из интернета
Фото из интернета. Самые популярные смартфоны 2020 года
 
Наиболее популярной моделью смартфона, которая продавалась по всему миру наибольшим тиражом, оказался дорогой iPhone 11 — 37,7 миллиона экземпляров. Второе место с большим отставанием занял Samsung Galaxy A51 с 11,4 миллионами трубок, а вот Xiaomi Redmi Note 8 продали ненамного меньше — 11 миллионов. Интересно, что в мировой топ-10 самых продаваемых смартфонов входят пять моделей от iPhone и четыре от Xiaomi.
 
 
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/168919/
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