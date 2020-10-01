Xiaomi представила новые флагманские смартфоны Mi 10T

Xiaomi любит обновлять смартфоны раз в полгода — предыдущий флагман Mi 10 представили в феврале. Теперь же компания показала сразу три новых модели: базовый флагман Mi 10T, его улучшенную версию Mi 10T Pro и удешевленную — Mi 10T Lite, сообщил портал @hi-tech.

Смартфоны Mi 10T и 10T Pro выглядят идентично — стеклянная крышка, металлическая рамка, плоский экран без изгибов по бокам. Главным отличием от предыдущих моделей станет дисплей с частотой обновления 144 герц, хотя обычно такие экраны ставят в игровые смартфоны.

Фото Xiaomi. Смартфон Mi 10T Pro

В остальном это стандартный IPS-дисплей с диагональю 6,67 дюйма и Full HD+ разрешением. Это не AMOLED, поэтому сканер отпечатков пальцев разместили справа на корпусе, а не встроили в экран. Так что Mi 10T стали не улучшенными версиями Mi 10, а его бюджетными вариантами.

В обычном Mi 10T стоит набор из основного модуля на 64 мегапикселя, широкоугольного на 13 мегапикселей и макро на 5 мегапикселей. Старший Mi 10T Pro получил такой же набор, только в качестве основного взяли сенсор на 108 мегапикселей и добавили оптическую стабилизацию.

В качестве процессора для флагманов Mi 10T выбрали Snapdragon 865. Доступно 6 или 8 гигабайт оперативной (LPDDR5) и 128 или 256 гигабайт постоянной памяти. Слота для карт microSD нет, как и отдельного разъема для наушников.

Отдельное внимание уделили аккумулятору — емкость 5000 мАч, плюс поддерживается быстрая зарядка на 33 Вт. Правда, для такого большого экрана это не рекордный показатель.

Xiaomi Mi 10T 6/128 гигабайта в Европе будет стоить 499 евро. За Mi 10T с улучшенной камерой и большим объемом памяти 8/128 гигабайта придется заплатить 599 евро.

Для менее требовательных пользователей Xiaomi представила версию флагмана Mi 10T Lite. Смартфон получил тот же дизайн, дисплей с частотой обновления 120 герц, процессором Snapdragon 750G и аккумулятором на 4820 мАч.

Цена Mi 10T Lite 6/64 гигабайт — 279 евро.