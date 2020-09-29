В мобильном приложении «Услуги ГРС» появились новые возможности

В рамках цифровизации страны и для удобства граждан Государственная регистрационная служба запустила новые сервисы в мобильном приложении «Услуги ГРС». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, новый сервис «Готовность ВУ» позволяет узнать, на какой стадии находится заявление на получение нового водительского удостоверения. В приложении есть возможность сверить штрафы по системе «Безопасный город», проверить, находится ли авто под арестом, узнать количество зарегистрированных транспортных средств и проверить документы на машину.

«В приложение был добавлен считыватель QR-кода. С его помощью можно найти актовые записи органов загс (свидетельства о рождении, смерти, заключении брака, расторжении брака образца 2017 года), выписку из ЕГРН (Единый государственный реестр населения), а также справку о регистрации иностранных граждан. Также добавлена функция «История запросов». Для обратной связи добавлена функция «Написать нам» во вкладке «Настройки». Все могут отправить свои замечания и предложения», — подчеркнули в ГРС.

Приложение доступно пользователям смартфонов на платформе Android. Достаточно скачать приложение «Услуги ГРС» в Play Market. Для пользователей устройств с операционной системой iOS оно станет доступно в ближайшее время.