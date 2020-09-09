Состоялась премьера Volkswagen Tiguan X, предназначенного для Китая

Совместное предприятие SAIC Volkswagen провело премьеру купеобразной версии Tiguan. Новинка актуальна только для Китая, где продажи планируют начать к концу 2020 года, пишет издание «АвтоПарк».

Tiguan X создан на базе лонг-версии Tiguan L, который на европейском рынке представлен под именем Tiguan Allspace. Новинка отличается фарами, решеткой радиатора, формой воздухозаборника и полностью перекроенной кормой.

В интерьере Tiguan X отличий от Tiguan L нет. В топовых версиях исполнения кросс-купе оснащен виртуальной комбинацией приборов и мультимедиа с тачскрином.

Фото www.autohome.com.cn. Volkswagen Tiguan X

Tiguan X представлен в двух вариантах: 380TSI и 330TSI. Их мощность составляет 220 и 186 лошадиных сил. Оба работают в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Система полного привода предусмотрена только для версии 380TSI.

Основными конкурентами Volkswagen Tiguan X в Китае станут Volkswagen Tayron X (детище СП FAW-Volkswagen), Skoda Kodiaq GT, Wey VV7 GT. Предварительная цена — 250 тысяч юаней (2,875 миллиона сомов).