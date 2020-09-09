22:10
USD 78.73
EUR 92.97
RUB 1.04
Техноблог

Состоялась премьера Volkswagen Tiguan X, предназначенного для Китая

Фото www.autohome.com.cn. Volkswagen Tiguan X

Совместное предприятие SAIC Volkswagen провело премьеру купеобразной версии Tiguan. Новинка актуальна только для Китая, где продажи планируют начать к концу 2020 года, пишет издание «АвтоПарк».

Tiguan X создан на базе лонг-версии Tiguan L, который на европейском рынке представлен под именем Tiguan Allspace. Новинка отличается фарами, решеткой радиатора, формой воздухозаборника и полностью перекроенной кормой.

В интерьере Tiguan X отличий от Tiguan L нет. В топовых версиях исполнения кросс-купе оснащен виртуальной комбинацией приборов и мультимедиа с тачскрином.

www.autohome.com.cn
Фото www.autohome.com.cn. Volkswagen Tiguan X

Tiguan X представлен в двух вариантах: 380TSI и 330TSI. Их мощность составляет 220 и 186 лошадиных сил. Оба работают в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Система полного привода предусмотрена только для версии 380TSI.

Основными конкурентами Volkswagen Tiguan X в Китае станут Volkswagen Tayron X (детище СП FAW-Volkswagen), Skoda Kodiaq GT, Wey VV7 GT. Предварительная цена — 250 тысяч юаней (2,875 миллиона сомов).

www.autohome.com.cn
Фото www.autohome.com.cn. Volkswagen Tiguan X

Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/164510/
просмотров: 288
Версия для печати
Материалы по теме
На перевале Тоо-Ашуу легковой автомобиль слетел в реку
Мэр Таласа отказался от покупки автомобиля и направит деньги в стационары
Какую красивую машину разбила: ревнивая невеста заподозрила жениха в измене
В центре Бишкека устроили свалку старых автомобилей
В Бишкеке оштрафовали восемь водителей авто за то, что нарушили порядок
Первую в мире виртуальную почтовую марку создала Lamborghini
Первый день отмены режима ЧП. Людей и машин на улицах Бишкека стало больше
В Бишкеке задержали подозреваемых в краже автомобильных колес
Двое парней ехали по городу на крыше машины. Их и водителя доставили в УВД
Британский тату-мастер расписала вручную кроссовер Lexus UX
Популярные новости
Первый в&nbsp;мире дисплей, который не&nbsp;вредит глазам, создали в&nbsp;Китае Первый в мире дисплей, который не вредит глазам, создали в Китае
Полностью прозрачный смартфон. Как будут выглядеть гаджеты будущего? Полностью прозрачный смартфон. Как будут выглядеть гаджеты будущего?
Бизнес
Стартуй легко с&nbsp;сетью АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Стартуй легко с сетью АЗС «Газпромнефть»
Объявлены обладатели автомобилей в&nbsp;акции от&nbsp;Coca-Cola Объявлены обладатели автомобилей в акции от Coca-Cola
Осенний ценопад: Dos Credobank снизил ставки по&nbsp;кредитам Осенний ценопад: Dos Credobank снизил ставки по кредитам
MegaCom увеличил мощность и&nbsp;охват сети 4G&nbsp;во&nbsp;всех областях Кыргызстана MegaCom увеличил мощность и охват сети 4G во всех областях Кыргызстана
9 сентября, среда
22:00
Чудаки парковки. Нарушитель оставил машину на детской площадке Чудаки парковки. Нарушитель оставил машину на детской п...
21:42
Восстановленная недавно табличка на стеле Якову Логвиненко снова отваливается
21:21
Состоялась премьера Volkswagen Tiguan X, предназначенного для Китая
21:19
Выборы-2020. Вопрос участия «Бутун Кыргызстана» в гонке решит Верховный суд
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 сентября: днем тепло