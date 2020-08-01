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Техноблог

Toyota стала самым дорогим автобрендом в мире

Японская компания Toyota стала самым дорогим автомобильным брендом в мире согласно ежегодному рейтингу журнала Forbes.

Стоимость бренда, который занимает 11-е место в общем списке, оценили в $41,5 миллиарда. Эта цифра на 7 процентов меньше показателя прошлого года.

Далее в общем списке идет Mercedes-Benz, который занимает 23-ю строчку — $28,5 миллиарда (–14 процентов).

На 27-й позиции находится BMW с показателем $25,9 миллиарда (–13 процентов).

В топ-5 самых дорогих автомобильных брендов в мире входят также Honda ($24,5 миллиарда, –5 процентов) и Audi ($13,8 миллиарда, –3 процента).
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/161286/
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