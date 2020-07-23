Huawei станет крупнейшим поставщиком 5G-смартфонов в 2020 году

Компания TrendForce обнародовала прогноз по мировому рынку смартфонов, обладающих поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G) на 2020 год.

Ожидается, что первую строку в рейтинге поставщиков таких аппаратов займет китайский гигант Huawei.

По оценкам аналитиков, в 2020-м в глобальном масштабе будет реализовано около 1,24 миллиарда «умных» сотовых аппаратов. Из них примерно 235 миллионов штук составят 5G-устройства. Таким образом, проникновение смартфонов с поддержкой 5G достигнет 18,9 процента.

Huawei сможет отгрузить приблизительно 74 миллиона 5G-аппаратов, заняв 31 процент данного сегмента рынка.

На втором месте, согласно прогнозу TrendForce, расположится Apple с 70 миллионами выпущенных 5G-моделей iPhone и долей в 30 процентов. «Бронза» достанется Samsung — 29 миллионов единиц и 12 процентов.

Далее последуют сразу три китайских разработчика — Vivo, OPPO и Xiaomi. Эти компании по итогам 2020 года, как ожидается, смогут реализовать соответственно 21, 20 и 19 миллионов 5G-смартфонов. Доли составят 8–9 процентов.

Все прочие поставщики сообща смогут занять лишь приблизительно 2 процента глобального рынка смартфонов с поддержкой 5G.