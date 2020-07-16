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Техноблог

Пока мы боимся 5G, Samsung приступает к разработке системы нового поколения 6G

Южнокорейская технологическая компания Samsung опубликовала отчет, в котором изложила свое видение системы связи следующего поколения. Согласно документу, разработка 6G ускорится и технология будет готова до конца 2020-х.

Компания Samsung провела сравнительный анализ появления сетей-предшественников и выяснила, что на разработку 3G потребовалось 15 лет, на 5G — уже восемь. Соответственно, есть причины ожидать, что следующее поколение системы связи появится еще быстрее.

«Коммерциализация 5G все еще находится на начальной стадии, но уже можно начинать подготовку к 6G, потому что обычно требуется около десяти лет от начала исследований до коммерциализации коммуникационных технологий нового поколения, — пояснил глава центра перспективных коммуникаций Сунхьюн Чой.

По его словам, специалисты уже приступили к исследованиям и разработкам технологий 6G, опираясь на опыт, накопленный при работе над несколькими поколениями коммуникационных технологий, включая 5G.

«В дальнейшем мы займемся стандартизацией 6G в сотрудничестве с различными заинтересованными сторонами в промышленности, научных кругах и правительственных сферах», — проинформировал он.

Samsung ожидает, что стандартизация и запуск 6G состоятся уже в 2028 году, тогда как массовая коммерциализация может произойти около 2030 года. Основными пользователями 6G будут и люди и машины. Сеть предоставит передовые услуги связи, будет обеспечивать высококачественные мобильные голограммы и цифровые копии.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/159658/
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