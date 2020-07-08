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Техноблог

Страшилки про 5G необоснованны. Новой технологии в Кыргызстане нет

Технологию 5G в Кыргызстане еще не внедряли. Об этом сообщили в Госкомитете информационных технологий и связи.

По его данным, в мессенджерах и социальных сетях распространяют недостоверную информацию о вреде 5G.

Из-за отсутствия информации о новой технологии и понимания, что радиоволны не могут быть переносчиками вирусов, люди могут поверить в ложь и поддаться панике.

«Технология 5G не внедрена на территории страны. Операторы связи не имеют права устанавливать и эксплуатировать оборудование сетей 5G без разрешения Госкомсвязи. Также не имеется каких-либо подтвержденных лабораторными исследованиями рисков о вреде здоровью при работе оборудования 5G», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 5G — пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов телекоммуникаций (5G/IMT-2020), следующих за существующими стандартами 4G/IMT-Advanced.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/158691/
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