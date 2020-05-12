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Техноблог
Сюжет: Новый коронавирус

Twitter начинает борьбу с фейками о коронавирусе

Представители социальной сети Twitter заявили о том, что компания начнет маркировать твиты, содержащие спорную или ошибочную информацию о коронавирусе. Об этом сообщает Reuters.

В случае, если в твите содержится информация о заболевании, которая может ввести человека в заблуждение, социальная сеть будет предлагать пользователю перейти к другим постам с достоверными данными о вирусе.

Помимо этого, пользователь будет получать предупреждение о том, что в посте содержится представляющая для него угрозу неверная информация, которая противоречит рекомендациям признанных экспертов в сфере здравоохранения. До прочтения предупреждения человек не сможет получить доступ к твиту.

Новые правила также будут распространяться на уже опубликованные твиты.

Представители компании рассказали, что подобная система борьбы с дезинформацией впоследствии будет применяться и в других областях.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/152544/
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