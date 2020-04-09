Как разблокировать смартфон через Face ID с маской на лице

Во время глобального карантина владельцы смартфонов с разблокировкой по лицу столкнулись с проблемой — камера не определяет человека в маске. Оказалось, есть способ это исправить, сообщил портал @hi-tech.

Для сканирования лица в iPhone камера Face ID смотрит на все детали — рот, нос, глаза, форму лица и прочее. Маска, которую люди носят для профилактики и защиты от коронавируса, должна перекрывать больше половины лица, из-за чего смартфон не может определить владельца через камеру. Приходится вводить пароль вручную.

Есть способ решить проблему, но надо перенастроить Face ID: — Зайти в «Настройки» → «Face ID и код-пароль»; — Нажать кнопку «Сбросить Face ID»; — Нажать кнопку «Настройка Face ID» и просканировать лицо с маской на лице, сложив ее пополам, чтобы вторая половина лица оставалась открытой; — Пройти два сканирования со сложенной пополам маской.

Фото @hi-tech. Маску нужно сложить так, как на этом скриншоте

После проверьте, разблокируется ли смартфон, если маска закрывает все лицо. Если это не сработало или работает плохо, придется провести дополнительное сканирование. Для этого зайдите в настройки «Face ID и код-пароль» и нажать кнопку «Альтернативный внешний вид». В этом меню надо проделать все то же из основной инструкции, только маска должна закрывать другую половину лица.