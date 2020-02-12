Huawei имеет «тайный» доступ к мобильным сетям по всему миру, заявили в США

Китайская Huawei Technologies Co. имеет доступ к данным, передающимся через оборудование, которое она устанавливает по всему миру. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен, сообщил «Интерфакс».

«У нас есть доказательства, что Huawei имеет тайный доступ к чувствительным персональным данным в системах, которые она обслуживает и продает по всему миру», — цитирует чиновника The Wall Street Journal.

По информации американских спецслужб, китайская фирма обладает таким доступом более 10 лет.

Производители телекоммуникационного оборудования обязаны оставлять путь для доступа к сетям властей в правоохранительных целях, пишет WSJ. Такая практика регулируется законодательством каждого государства. Сами производители оборудования не должны иметь возможности получить доступ к данным без согласия операторов сетей.

Представитель Huawei опроверг обвинения американских властей. «Законный порядок доступа к данным строго регламентирован. Ни один сотрудник Huawei не имеет права на доступ к сетям без явно выраженного согласия оператора сети», — сказал он.

По словам представителя Huawei, доступ без разрешения оператора невозможен и его получение сразу бы обнаружили.

В 2019 году Вашингтон внес Huawei в список компаний, представляющих угрозу для национальной безопасности США, в связи с чем для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования американским предприятиям необходимо получать соответствующие лицензии.