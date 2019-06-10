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Техноблог

Reuters: отказ крупнейших компаний сотрудничать с Huawei замедлит развитие 5G

Фото Depositphotos

Крупнейшие технологические компании мира запретили сотрудникам контакты с представителями Huawei. Решение принято на фоне санкций США против китайской корпорации, сообщило Reuters.

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В списке оказались производители чипов Intel и Qulacomm, исследовательская фирма InterDigital Wireless Inc, южнокорейский оператор сотовой связи LG Uplus и ряд других.

По информации Reuters, их сотрудникам запретили неформальные контакты с работниками Huawei, в том числе обсуждения, касающиеся новых технологических стандартов.

При этом, отметило агентство, встречи представителей технологических компаний — обычная практика. Во время подобных мероприятий инженеры обсуждают технические стандарты коммуникационных технологий, например, сетей 5G.

Власти США официально не запрещали компаниям общаться с Huawei.

В мае американские власти ввели ограничения на деятельность Huawei. Многим компаниям пришлось прервать отношения с ней. В настоящее время действует отсрочка, которую Штаты дали Huawei, чтобы минимизировать риски для пользователей.
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