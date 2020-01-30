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Техноблог

Дизайн нового складного смартфона Samsung раскрыли инсайдеры

Фото WinFuture. Возможный дизайн нового складного смартфона Samsung

Портал WinFuture поделился рендерами будущего складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip и ожидаемыми характеристиками устройства.

На изображениях можно увидеть вертикально складывающийся аппарат с двойной камерой, вспышкой на задней панели и одним портом USB-C (разъемов для microSD и 3,5-миллиметрового разъема для наушников, по данным инсайдеров, нет).

Предполагается, что Galaxy Z Flip получит 6,7-дюймовый OLED-экран с соотношением сторон 22:9. Экран будет иметь стеклянное — не пластиковое — покрытие. Есть и второй экран — 1,06-дюймовая OLED-панель, которая используется для отображения времени и уведомлений.

По данным инсайдеров, Galaxy Z Flip получит чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus (а не новейший Snapdragon 865), 8 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт встроенной.

У камеры на задней панели, отметили они, два модуля по 12 мегапикселей. Селфи-камера имеет разрешение 10 мегапикселей.

На данный момент все это только данные инсайдеров. Предполагается, что новинка поступит в продажу в феврале по цене $1 тысяча 400.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/142084/
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