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Техноблог

Новую технологию для контроля здоровья создает Apple

Фото Cult of Mac. Компания постоянно расширяет возможности Apple Watch

Apple намерена развивать собственные технологии по уходу за здоровьем, взяв за основу функции отслеживания работы сердца в Apple Watch. Об этом сообщил глава компании Тим Кук, пишет издание Apple Insider.

Фирма планирует помогать людям выявлять проблемы со здоровьем на ранних этапах. Например, Apple Watch могут обнаружить признаки мерцательной аритмии, которая увеличивает риск инсульта у человека в несколько раз. Последние модели смарт-часов делают ЭКГ.

По словам Тима Кука, есть много областей, для которых можно выпускать гаджеты с медицинскими функциями. На практике изобретения должны помочь людям дольше сохранять здоровье за счет своевременного выявления проблем.

Известно, что Apple работает над несколькими устройствами, основная цель которых — мониторинг здоровья. Официально производитель не анонсировал ни одно из них. Кроме того, компания постоянно расширяет возможности Apple Watch. В будущем в часах могут появиться датчики обнаружения симптомов тремора рук или болезни Паркинсона.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/141113/
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