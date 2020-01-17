В WhatsApp рекламы пока не будет. Facebook на время отказался от ее введения

Фото из интернета. Популярный мессенджер WhatsApp на время избавился от угрозы рекламы

Пару лет назад компания Facebook заявила о намерении продавать рекламу для размещения в популярном мессенджере WhatsApp. Но пока эти планы отменили, сообщило издание The Wall Street Journal.

По данным источника газеты, компания распустила команду, которую создали, чтобы найти наиболее эффективные способы интеграции рекламы с сервисом.

В 2018 году социальная сеть Facebook рассказала, что в статусах WhatsApp может появиться реклама. Это должно было помочь сервису получить доход и стало одним из факторов, которые вынудили основателей мессенджера покинуть Facebook.

Теперь Facebook на время отказалась от планов по запуску рекламы в WhatsApp. Правда, источник отметил, что в какой-то момент реклама в статусах все же может появиться. В ближайшее же время Facebook планирует сосредоточиться на создании функций для бизнес-пользователей.