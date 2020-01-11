Фотографию гигантской спиральной галактики сделал телескоп «Хаббл»

Европейское космическое агентство опубликовало очередную фотографию, сделанную космическим телескопом «Хаббл». На ней спиральная галактика UGC 2885, находящаяся от Земли примерно в 232 миллионах световых лет, в созвездии Персея, сообщило издание «Популярная механика».

В ESA отметили, что данная галактика может быть крупнейшей из известных в локальной Вселенной. UGC 2885 в 2,5 раза шире, чем Млечный путь, и содержит в 10 раз больше звезд.

Бенне Хольверда, наблюдавший галактику с помощью «Хаббла», назвал ее «галактикой Рубин» — в честь астронома Веры Рубин, которая в 1980 году провела работу, посвященную исследованию размеров UGC 2885: она изучила вращение галактики и обнаружила свидетельства наличия темной материи, составляющей большую часть ее массы.