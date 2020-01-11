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Фотографию гигантской спиральной галактики сделал телескоп «Хаббл»

Фото NASA, ESA and B.Holwerda (University of Louisville), CC BY 4.0. Спиральная галактика UGC 2885

Европейское космическое агентство опубликовало очередную фотографию, сделанную космическим телескопом «Хаббл». На ней спиральная галактика UGC 2885, находящаяся от Земли примерно в 232 миллионах световых лет, в созвездии Персея, сообщило издание «Популярная механика».

В ESA отметили, что данная галактика может быть крупнейшей из известных в локальной Вселенной. UGC 2885 в 2,5 раза шире, чем Млечный путь, и содержит в 10 раз больше звезд.

Бенне Хольверда, наблюдавший галактику с помощью «Хаббла», назвал ее «галактикой Рубин» — в честь астронома Веры Рубин, которая в 1980 году провела работу, посвященную исследованию размеров UGC 2885: она изучила вращение галактики и обнаружила свидетельства наличия темной материи, составляющей большую часть ее массы.
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