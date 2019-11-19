Смартфон Galaxy Note 10 Plus, посвященный «Звездным войнам», представил Samsung

Компания Samsung Electronics представила специальную версию флагманского смартфона — Note 10 Plus, которая посвящена киносаге «Звездные войны». Об этом сообщил портал 3DNews.

Анонсированное устройство Galaxy Note 10 Plus Star Wars получило дизайн в стиле фильмов и тематический цифровой контент.

Выпуск новинки приурочили к мировому релизу фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход» в декабре 2019 года. Это финальная часть саги.

Фото Samsung. Galaxy Note 10 Plus Star Wars

В комплект Galaxy Note 10 Plus Star Wars входят специально оформленные устройства и аксессуары: смартфон, чехол, коллекционный металлический значок, электронное перо S Pen в красном цвете и беспроводные наушники Galaxy Buds.

«Устройства Samsung Galaxy созданы, чтобы пользователи могли следовать за своей мечтой, а поклонники «Звездных войн» известны как невероятно увлеченные люди. Мы всегда ищем новые способы расширить мобильный опыт, и выход фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход» в декабре стал для нас великолепным поводом объединить устройства Galaxy и лучшую историю про галактику», — говорится в заявлении Samsung.

В техническом плане Galaxy Note 10 plus Star Wars не отличается от прародителя: 6,8-дюймовый экран Dynamic AMOLED, процессор Samsung Exynos 9825 Octa, 12 гигабайт оперативной памяти, четверная основная камера и прочее.

В продажу Galaxy Note 10 Plus Star Wars поступит в декабре по цене около 100 тысяч сомов.