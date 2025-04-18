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Общество

Райан Гослинг получил главную роль в «Звездных войнах»

Актер Райан Гослинг сыграет главную роль в новом фильме популярной киновселенной «Звездные войны. Истребитель», режиссером которого станет Шон Леви. Об этом сообщило Variety со ссылкой на киностудию Lucasfilm.

из интернета
Фото из интернета. Райан Гослинг
Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди и креативный директор Дэйв Филони официально объявили о выходе фильма сегодня на ежегодном мероприятии Star Wars Celebration в Токио.

Премьера в кинотеатрах назначена на 28 мая 2027 года.

Фильм расскажет о новых героях вселенной «Звездных войн». Повествование будет происходить через пять лет после событий «Эпизода IX: Скайуокер. Восход», который завершил сагу Скайуокеров и остается последним по хронологии полнометражным фильмом серии.

Остальной каст пока не объявлен.

Режиссер Шон Леви широко известен среди кинолюбителей своими работами «Дэдпул и Росомаха», «Главный герой», «Проект Адам» и серией фильмов «Ночь в музее».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326594/
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