Райан Гослинг получил главную роль в «Звездных войнах»

Актер Райан Гослинг сыграет главную роль в новом фильме популярной киновселенной «Звездные войны. Истребитель», режиссером которого станет Шон Леви. Об этом сообщило Variety со ссылкой на киностудию Lucasfilm.

Фото из интернета. Райан Гослинг

Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди и креативный директор Дэйв Филони официально объявили о выходе фильма сегодня на ежегодном мероприятии Star Wars Celebration в Токио.

Премьера в кинотеатрах назначена на 28 мая 2027 года.

Star Wars: Starfighter comes to theaters on May 28, 2027. #StarWarsCelebration pic.twitter.com/dsbVb3VdBY — Star Wars (@starwars) April 18, 2025

Фильм расскажет о новых героях вселенной «Звездных войн». Повествование будет происходить через пять лет после событий «Эпизода IX: Скайуокер. Восход», который завершил сагу Скайуокеров и остается последним по хронологии полнометражным фильмом серии.

Остальной каст пока не объявлен.

Режиссер Шон Леви широко известен среди кинолюбителей своими работами «Дэдпул и Росомаха», «Главный герой», «Проект Адам» и серией фильмов «Ночь в музее».