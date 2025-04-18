Райан Гослинг получил главную роль в «Звездных войнах»

Актер Райан Гослинг сыграет главную роль в новом фильме популярной киновселенной «Звездные войны. Истребитель», режиссером которого станет Шон Леви. Об этом сообщило Variety со ссылкой на киностудию Lucasfilm.
Премьера в кинотеатрах назначена на 28 мая 2027 года.
Фильм расскажет о новых героях вселенной «Звездных войн». Повествование будет происходить через пять лет после событий «Эпизода IX: Скайуокер. Восход», который завершил сагу Скайуокеров и остается последним по хронологии полнометражным фильмом серии.
Остальной каст пока не объявлен.
Режиссер Шон Леви широко известен среди кинолюбителей своими работами «Дэдпул и Росомаха», «Главный герой», «Проект Адам» и серией фильмов «Ночь в музее».