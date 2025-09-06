Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе более чем за $3,6 миллиона

Знаковый световой меч Дарта Вейдера из культовой киносаги «Звездные войны» был продан на аукционе за более чем $3,65 миллиона. Об этом пишет ABC News.

Лот был представлен на торгах компании Propstore в рамках аукциона Entertainment Memorabilia Live Auction: Los Angeles Summer 2025. Стартовая цена меча составляла $500 тысяч, но еще до начала торгов предварительные ставки достигли $1,2 миллиона.

По информации организаторов, именно этот реквизитный меч использовали актер Дэвид Прауз и каскадер Боб Андерсон во время съемок культовых дуэлей Дарта Вейдера и Люка Скайуокера в последних двух фильмах трилогии Джорджа Лукаса — «Империя наносит ответный удар» (1980) и «Возвращение джедая» (1983), включая знаменитую сцену с фразой «Я твой отец».

Сообщается, что световой меч сохранил следы активного использования: на нем заметны трещины, сколы краски и царапины.