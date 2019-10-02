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Техноблог

Изучи историю автомобиля перед покупкой. ГРС Кыргызстана запустила новый сервис

На портале электронных услуг Государственной регистрационной службы заработал новый сервис Carcheck. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, сервис запустили на портале электронных услуг www.portal.srs.kg.

Сервис Carcheck позволяет получить актуальную информацию об автомобиле:

— о статусе авто в части ограничений (в залоге или под арестом);

— о наличии неуплаченных штрафов за нарушения ПДД;

— о прежних владельцах;

— о некоторых технических характеристиках.

Для проверки достаточно ввести госномер авто на portal.srs.kg в разделе «Транспорт», далее Carcheck.

Услуга предоставляется бесплатно. Сервис также доступен в мобильном приложении MegaPay.

ГРС КР
Фото ГРС КР. Работа портала Carcheck

Одним из преимуществ данной услуги является возможность проверки сведений перед покупкой транспортного средства.

Проект запущен в пилотном режиме с 1 октября 2019 года по 1 апреля 2020-го.

Запуск проекта осуществлен в рамках Концепции цифровой трансформации «Санарип Кыргызстан — 2019-2023».

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