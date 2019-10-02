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Общество
Сюжет: Полезные советы (88)

Шесть советов, на что обратить внимание при покупке машины (последний — главный)

Покупка подержанного автомобиля — всегда лотерея. На базаре все они кажутся красивыми и практически без проблем. Мы поговорили с экспертом, который рассказал, на что обратить внимание, чтобы не получить гнилую развалюху вместо долгожданной ласточки.

1Смотрим кузов

В первую очередь смотрим на кузов автомобиля. Именно он сигнализирует о том, что машина могла попасть в ДТП. Кузов должен быть небитый и некрашеный.

Как понять, красили ли машину? Все просто. Обратите внимание на возможные потеки на кузове, на отличие краски в одной части автомобиля от другой.

Чтобы понять, какой цвет машины родной, стоит посмотреть на внутренние части дверей и багажника, под капотом.

2Ищем «утопленников»

При покупке автомобиля важно не нарваться на «утопленника». Это те автомобили, которые побывали под водой во время наводнения или цунами, например, в США. Там дельцы их скупают за копейки, привозят в Кыргызстан, ремонтируют, красят и продают как свежепригнанные.

Даже покрашенный автомобиль под воздействием влаги продолжит гнить.

У «утопленников» гнилые в основном нижние части машины. Особенно это заметно в тех местах, где находятся сливные пробки. Сгнившими могут быть пороги снизу, потому что там набирается вода, которую нельзя слить.

Обратите внимание на эти части машины. Если есть признаки ржавчины, лучше воздержать от покупки.

3Слушаем двигатель

С кузовом определились, теперь стоит посмотреть на двигатель. Начинаем с визуального осмотра. Обращаем внимание, чистый ли он, есть ли потеки масла. Если двигатель весь в масле, есть вероятность, что сразу после покупки машину придется ремонтировать.

Дальше заводим машину, слушаем и смотрим, как работает двигатель: «троит», дымит, бежит ли масло, как набирает обороты.

Пробуем проехать, чтобы понять, как двигатель ведет себя на трассе, а коробка передач переключает скорости. Если что-то настораживает, стоит если не отказаться от покупки, то проверить автомобиль у специалистов.

4Сверяем номера

Стоит обратить внимание и на документы. В первую очередь сверяем номера кузова автомобиля в техпаспорте и в самой машине. Если они отличаются, значит кузов у машины уже меняли.

Смена кузова может быть связана с тем, что вам пытаются продать автомобиль-«утопленник», сваренный из двух частей.

5Есть ли штрафы

И еще одна важная деталь. Эксперты советуют покупать автомобиль только у реальных владельцев. Лучше воздержаться от покупки по доверенности, потому что при переоформлении можно столкнуться с множеством проблем.

Обязательно проверяйте, числятся ли за машиной неоплаченные штрафы.

Тем более Государственная регистрационная служба значительно упростила поиск данных об истории автомобиля. Благодаря сервису Carcheck можно не только посмотреть наличие штрафов по проекту «Безопасный город», но и данные о том, находится ли машина в залоге и аресте.

Есть здесь данные и о том, сколько владельцев было у машины за все время ее регистрации в Кыргызстане.

6Не играйте во всезнайку

Лучшее, что вы можете сделать, — признать, что каждый должен заниматься своим делом. Не играйте во всезнайку, а отвезите ваш потенциальный новый автомобиль к проверенным мастерам, которые точно расскажут, что же с ним не так.
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