Twitter запретил рекламу государственным СМИ

Социальная сеть Twitter изменила рекламную политику. Компания запретила рекламу новостным медиа, которые подконтрольны государствам. Об этом сообщил «Коммерсант».
Twitter мотивировал решение желанием сохранить и защитить открытый и здоровый диалог, который происходит в Сети.
Список государственных медиа будут создавать на основе исследований отдельных общественных организаций (например, «Репортеры без границ» и ЮНЕСКО) и мнений «известных академических или общественных лидеров в этой области».
Twitter дает 30 дней на то, чтобы государственные медиа убрали рекламу из социальной сети. Какие конкретно СМИ и каких стран уже попали в черный список, в компании не уточнили.