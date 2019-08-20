Twitter запретил рекламу государственным СМИ

Социальная сеть Twitter изменила рекламную политику. Компания запретила рекламу новостным медиа, которые подконтрольны государствам. Об этом сообщил «Коммерсант».

Twitter мотивировал решение желанием сохранить и защитить открытый и здоровый диалог, который происходит в Сети.

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«Эта политика запрещения рекламы будет применена к новостным медийным компаниям, которые финансово или редакционно контролируются государством», — говорится в опубликованном сообщении компании.

Список государственных медиа будут создавать на основе исследований отдельных общественных организаций (например, «Репортеры без границ» и ЮНЕСКО) и мнений «известных академических или общественных лидеров в этой области».

Twitter дает 30 дней на то, чтобы государственные медиа убрали рекламу из социальной сети. Какие конкретно СМИ и каких стран уже попали в черный список, в компании не уточнили.