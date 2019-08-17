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Техноблог

От фейковых новостей пользователей защитит новая функция Instagram

Фото Twitter. Социальная сеть начинает борьбу с недостоверной информацией

В Instagram появилась новая опция — пользователи, которые сомневаются в подлинности увиденной в социальной сети информации, теперь смогут помечать ее как недостоверную. Об этом рассказала официальный представитель компании Стефани Отуэй, сообщил портал RG Digital.

Механизм защиты от фейковых новостей устроен так: вызывающие подозрения материалы переправляют партнерам Instagram, которые после проверки могут присвоить им различные статусы, такие как «соответствует действительности», «недостоверно» или «вводит в заблуждение».

Сами посты не удалят, но они не будут появляться ни в рекомендациях, ни в результатах общего поиска, ни при фильтре по определенным хештегам. Так число пользователей, которые могут ознакомиться с ложной информацией, резко сократят. Прямая ссылка, по сути, станет едва ли не единственным способом открыть «забаненную» запись.
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