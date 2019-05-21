Десять самых смертоносных автомобилей в мире

Ресурс iSeeCars.com изучил данные Страхового института дорожной безопасности (IIHS) о смертности в результате аварий и составил список самых опасных машин 2013-2017 модельных годов.
Эксперты отметили, что все транспортные средства из списка — либо спортивные купе, либо субкомпактный класс.
«Смертность в результате ДТП на малолитражке превышает среднестатистический показатель почти вдвое: 4,5 автомобиля из расчета на миллиард пройденных миль попадает в аварию с летальным исходом, самый высокий показатель смертности — 4,6 автомобиля — у спортивных моделей», — отмечено в отчете iSeeCars.com.
Первое место занял Mitsubishi Mirage — 10,2 автомобиля попадали в смертельную аварию из расчета на миллиард миль пробега. На втором Chevrolet Corvette — 9,8 автомобиля, бронза у Honda Fit — 7,7 авто.
Далее следуют: Kia Forte (он же Cerato), Chevrolet Spark, Subaru BRZ, Nissan 370Z, Nissan Versa, Kia Rio, Dodge Challenger, Chevrolet Camaro, Kia Soul, Hyundai Veloster Turbo.
«Выбирая авто с хорошим рейтингом и ассистентами безопасности, вы повышаете свои шансы выжить, если, не дай бог, случиться авария. Но запомните, что ничто так не бережет вашу жизнь, как внимательность и соблюдение дорожных правил», — заключил Фонг Ли.