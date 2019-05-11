Жутковатые роботы для снятия стресса. Их можно бить, резать и ругать

Исследователи университета Карнеги-Меллона создали четыре робота, с помощью которых можно «выпустить пар» — снять стресс. Их можно бить, протыкать ножом и ругать матом, сообщил портал Engadget.

Один робот похож на тряпичную куклу, которая начинает громко смеяться: надо ее взять и бить о любой попавшийся предмет. Хоть об пол. Выглядит жутковато, но только так ее можно заставить замолчать.

Еще один робот похож на обычную подушку. Она предназначена для более жестоких действий: надо втыкать в нее ножи и другие острые предметы. В ответ подушка начинает сильно трястись и дергаться. Она остановится, если вытащить все лезвия.

Третий робот выглядит как небольшой светящийся кристалл — на него можно ругаться матом и кричать. С каждым новым словом свечение усиливается.

Последний робот сложнее: в него можно вставить небольшую доску, написав на ней чье-нибудь имя или любое слово, вызывающее раздражение и злость. Потом по доске надо ударить молотком, чтобы она треснула.

По мнению ученых, устройства помогают сфокусироваться на негативных эмоциях и избавиться от них, чтобы снизить уровень стресса.