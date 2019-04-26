Facebook ужесточает политику. Запретят тесты и многое другое

Из социальной сети Facebook удалят ряд API, чтобы закрыть сторонним приложениям доступ к ресурсам сервиса. Также в компании намерены бороться с приложениями с «минимальной полезностью», сообщил портал @hi-tech.

Директор по управлению продуктами Facebook Эдди О’Нил написал в блоге компании, что они намерены пересмотреть правила предоставления доступа к данным пользователей через сторонние приложения.

Политика Facebook обновляется, и приложения с минимальной полезностью, такие как личностные тесты, запретят на платформе. Эдди О’Нил

«По новым правилам нельзя запрашивать данные, если они не направлены на улучшение пользовательского опыта», — отметил Эдди О’Нил.

Facebook опубликовал список API, которые удалят. Новым приложениям закроют доступ к этим API 30 апреля. Для существующих программ, использующих API Facebook, доступ прекратится 30 июня.

Изменения стали результатом скандала, связанного с утечкой данных 87 миллионов пользователей Facebook.

Как отметило издание TechRadar, ответственная за утечку компания Cambridge Analytica получила информацию пользователей без их разрешения с помощью приложения с тестами. Facebook обвиняли в том, что компания долго не обновляла политику конфиденциальности и не обеспечила должной защиты пользовательских данных.