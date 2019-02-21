Автомобильные номера со смайлами вводят в Австралии

В Австралии с марта жители штата Квинсленд смогут приобрести автомобильные номера с эмодзи. Улыбающиеся рожицы будут использовать исключительно в декоративных целях, сообщил телеканал Seven News Sydney.

Автовладельцы Квинсленда могут украсить номера смеющимися смайлами, подмигивающими, в солнечных очках или с сердечками вместо глаз. Стоит подобная услуга — около $300.

Новость об эмодзи на номерных знаках вызвала ажиотаж в австралийских соцсетях. Некоторые пользователи отнеслись к идее с энтузиазмом и с нетерпением ждут марта, другие восприняли новшество скептически, отдельные — недовольны ограниченным выбором смайликов.

Emojis will soon be on some Australian number plates, an idea that’s creating mixed emotions. The new design is being released next month in Queensland. @TristanVorias7 #7News pic.twitter.com/uVLkpalWAd — 7 News Sydney (@7NewsSydney) 18 февраля 2019 г.

Появление эмодзи на номерах не является чем-то необычным или новым для Австралии. С помощью различных символов на номерных знаках австралийцы поддерживают любимые спортивные команды и города.