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Техноблог

Автомобильные номера со смайлами вводят в Австралии

В Австралии с марта жители штата Квинсленд смогут приобрести автомобильные номера с эмодзи. Улыбающиеся рожицы будут использовать исключительно в декоративных целях, сообщил телеканал Seven News Sydney.

Автовладельцы Квинсленда могут украсить номера смеющимися смайлами, подмигивающими, в солнечных очках или с сердечками вместо глаз. Стоит подобная услуга — около $300.

Новость об эмодзи на номерных знаках вызвала ажиотаж в австралийских соцсетях. Некоторые пользователи отнеслись к идее с энтузиазмом и с нетерпением ждут марта, другие восприняли новшество скептически, отдельные — недовольны ограниченным выбором смайликов.

Появление эмодзи на номерах не является чем-то необычным или новым для Австралии. С помощью различных символов на номерных знаках австралийцы поддерживают любимые спортивные команды и города.
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