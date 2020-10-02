Отлетевшее от грузовика колесо прикатилось на АЗС и повредило легковушку

Оторвавшееся от грузовика колесо совершило длительный пробег, закатилось на АЗС и повредило легковушку. Курьезный случай попал на камеру видеонаблюдения на заправочной станции в Вашингтоне, сообщил портал Rai77°.

Автовладелица, стоящая у легковушки, не сразу оценила опасность, когда колесо, прокатившись по дуге, врезалось в заднюю часть заправляемой легковушки.

Увидев валяющийся задний бампер, автомобилистка не смогла сдержать эмоций и, вскинув руки, обрушилась с проклятьями на владельца колеса, который скрылся с места происшествия.