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Агент 024

Полицейский догнал катившуюся без водителя машину и предотвратил ДТП

Удивительную сноровку проявил полицейский, патрулировавший на мотоцикле центр китайского города Ичан (провинция Хубэй, известная как родина коронавируса), и предотвратил ДТП. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

Сквозь вечерние сумерки и дождь полицейский разглядел брошенную водителем легковушку, которая катилась к перекрестку и могла стать причиной масштабной аварии.

Полицейский догнал неуправляемую машину, прыгнул за руль автомобиля и остановил его.

Причиной происшествия стала непогода, из-за которой машины не выдерживали дистанцию в пробке перед светофором. На мокром асфальте одна из легковушек слегка ударила другую в зад, и водитель вышел из салона, чтобы оценить ущерб. Вышел столь спешно, что не заглушил двигатель и не поставил на ручник.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/163256/
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