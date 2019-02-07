NASA второй год подряд фиксирует снижение температуры на Земле

После пика глобальных температур в 2016-м второй год подряд наблюдается их снижение. Тем не менее 2018 год попал в пятерку самых жарких на планете за последние 139 лет. Об этом сообщило РБК со ссылкой на исследование Национального управления США по исследованию океанов и атмосферы (NОАА) и Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В 2018 году средняя температура на Земле была на 0,83 градуса Цельсия выше, чем отмеченный учеными «нормальный» уровень. На пике, в 2016-м, превышение составляло 1 градус Цельсия.

Читайте по теме Гавайский архипелаг тонет: пропал целый остров

Таким образом, рекордными, по данным NASA, являются последние пять лет, среди которых 2018-й занял четвертое место, ниже рост глобальной температуры оказался только в 2014-м — 0,74 градуса Цельсия.

О том, что 2018 год занял четвертое место в рейтинге самых жарких лет, заявила и Всемирная метеорологическая организация ООН. Она сделала свои выводы, основываясь на данных метеорологов из США, Великобритании, Японии и Европы.

«Долгосрочная температурная тенденция гораздо важнее, чем ранжирование отдельных лет, и эта тенденция является восходящей, — сказал генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. — 20 самых теплых лет были отмечены за последние 22 года».