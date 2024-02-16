Восьмой месяц подряд. Январь стал самым теплым за историю метеонаблюдений

Январь стал самым теплым за всю историю наблюдений. Об этом сообщают «Новости ООН» со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию.

Это уже восьмой месяц подряд, который является самым теплым в истории. Температура поверхности моря остается рекордно высокой в течение десяти месяцев подряд.

Среднемесячная температура приземного воздуха в январе была на 1,66 градуса по Цельсию выше, чем среднее январское значение в 1850-1900 годах, которые называют «доиндустриальным периодом».

«Это не означает, что цель удержать потепление в пределах 1,5 градуса по Цельсию, поставленная в Парижском соглашении по изменению климата, уже недостижима: в этом документе говорится о долгосрочном потеплении в течение многих лет, а не о ежемесячном или ежегодном повышении. По данным службы по изменению климата программы «Коперник», температура в январе 2024-го на 0,70 градуса выше, чем среднее значение январской температуры в 1991-2020 годах и на 0,12 градуса выше температуры предыдущего самого теплого января 2020-го», — сообщает служба.

Глобальное количество осадков в январе было почти рекордно высоким, вслед за рекордно влажным декабрем.

На большей части территории Северной Америки, Азии и Австралии осадки были обильнее, чем обычно, в то время как на большей части Южной Африки и Южной Америки январь выдался засушливым.

Влияние феномена Эль-Ниньо начало ослабевать в экваториальной части Тихого океана, но температура морского воздуха в целом оставалась на необычно высоком уровне.

Окончательный доклад ВМО «Состояние глобального климата в 2023 году» будет опубликован ко Всемирному метеорологическому дню, который отмечают 23 марта. ВМО уже подтвердила, что прошлый год стал самым теплым за всю историю наблюдений из-за антропогенного изменения климата и потепления Эль-Ниньо.