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Техноблог

Samsung работает над выпуском гибкого игрового смартфона

Фото LetGoDigital. Концепт смартфона, разработанный дизайнерами

Южнокорейский производитель не планирует останавливаться на одной модели гибкого смартфона в этом году. В разработке у компании находится как минимум еще одно гибкое устройство, сообщил портал @hi-tech.

В 2018 году были утечки, что Samsung готовит складывающееся игровое устройство с элементами управления, как у геймпада. И вот новый патент, обнаруженный LetGoDigital, показывает игровое устройство с экраном, который раскладывается наружу (у Galaxy F он складывается внутрь). Впрочем, главная особенность устройства в другом.

Фото LetGoDigital. Изображения смартфона из патентной заявки

На нижней, также складной, части устройства расположена панель с физическими элементами управления: D-pad — слева, а шесть кнопок — справа. Способ складывания края с контроллером позволяет использовать его в режиме смартфона или планшета.

Впрочем, размер кнопок и самой панели управления вызывает опасения: управлять ими при таком размере и компоновке неудобно.

Фото LetGoDigital. Концепт смартфона, разработанный дизайнерами

Так или иначе, несмотря на то что устройство кажется любопытным, Samsung придется еще поработать, прежде чем такой складной игровой смартфон станет реальностью.
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