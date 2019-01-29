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Техноблог

Самым грязным местом на Земле признали салон автомобиля

Салон автомобиля является одним из самых грязных мест на Земле. Это подтвердили сразу несколько исследований, пишет издание «За рулем».

По данным Национального центра биотехнологической информации, салон автомобиля — одно из самых грязных мест на Земле. Например, рулевое колесо грязнее унитаза в четыре раза.

Во время исследования ученые центра замеряли среднее количество бактерий или колониеобразующих единиц (КОЕ) на квадратный сантиметр разных поверхностей салона автомобиля. Установлено, что рулевые колеса имеют индекс КОЕ, равный 629. Для сравнения, экран мобильного телефона имеет индекс КОЕ 100, а кнопки общего лифта — 313 КОЕ. Индекс унитазов в среднем равен 172 КОЕ.

В среднем водители чистят салон раз в год, а 32 процента опрошенных — и того реже.

Самыми распространенными типами бактерий в салонах автомобилей являются стафилококки, включая золотистый. Все они — причина многих заболеваний, таких как пищевые отравления, кожные инфекции и так далее.

Другой частый тип бактерий в салонах машин — пропионовокислые, которые вызывают воспаления и инфекции. Это два наиболее распространенных типа бактерий.

Всего в среднестатистическом авто живет около 700 различных штаммов бактерий.
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