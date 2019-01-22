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Техноблог

Российские медики тестируют устройство для общения силой мысли

Фото neurochat.pro

Российские медики тестируют устройство, которое позволит пережившим инсульт пациентам набирать на компьютере тексты усилием мысли. Об этом РИА Новости сообщил исполнительный директор отраслевого союза Национальной технологической инициативы (НТИ) «НейроНет» Александр Семенов.

Проект российских разработчиков «Нейрочат», по его словам, представляет собой программно-аппаратный комплекс, нейрогарнитуру и специальный интерфейс. Беспроводная гарнитура с электродами располагается у пациента на голове.

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Больной, концентрируясь на задуманной букве алфавитной матрицы на экране монитора, может набирать текст. Терминал можно устанавливать на кровати или инвалидном кресле пациента. Он сможет общаться с людьми, находящимися рядом, а также с помощью интернета.

«Разработка получила премию CES Asia как один из самых интересных и перспективных продуктов. В конце марта планируем представить проект на European Neuro Convention (конференция по нейротехнологиям) в Англии. Это первая презентация готового продукта международным заказчикам», — сообщил Александр Семенов.

По его словам, первая опытная партия устройств составила несколько сотен аппаратов, ее разослали для тестовой апробации в российские реабилитационные центры. 

Серийное производство прибора, по нашему прогнозу, начнется в конце весны или начале лета.

Александр Семенов

Он не исключил, что в будущем устройство могут применять в промышленности и индустрии развлечений. «По отраслям, где есть взаимодействие людей и машин. Я думаю, коллеги на это пойдут», — сказал Александр Семенов.
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