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Техноблог

В США дорожные знаки «69» из-за воровства сменили на «68,9»

Автомобилисты в США воруют дорожные знаки «69» и «420», но местные власти нашли способ бороться с кражами. Об этом сообщило издание «За рулем».

Сочетание цифр 69 имеет отношение к сексу, а 420 — к наркотикам и легализации марихуаны.

С 2012 года Государственному департаменту транспорта США пришлось восстановить 608 знаков с этими цифрами.

Но недавно чиновники подошли к решению проблемы кардинально: вместо того чтобы бороться с воришками и наказывать их (90 дней тюрьмы и штраф в $1 тысячу), просто сменили знаки с цифрами 69 и 420, обозначающими мили, на знаки с цифрами 68,9 и 419,9, которые никому не интересны.

Каждая миля трассы или дороги в США обозначается знаком с порядковой цифрой. Это необходимо для того, чтобы автомобилисты могли ориентироваться на дороге или сообщать о затруднениях на каком-либо участке трассы.

В путеводителях США распространена практика указания съезда с трасс на той или иной миле. Именно по этим причинам чиновники крайне озабочены воровством, как их называют у нас, «километровых» столбов.
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