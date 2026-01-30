16:45
В 2025 году в Кыргызстане изготовили более 11 тысяч дорожных знаков

В 2025 году государственное учреждение «Производственно-инновационный центр» при Министерстве транспорта изготовило 11 тысяч 386 дорожных знаков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Также за отчетный период произвели 10 тысяч катафотов и подготовили 8 тысяч 271 метр стоек, окрашенных полимерно-порошковой краской.

Дорожные знаки изготавливают в специализированном цехе, открытом при «Производственно-инновационном центре». Готовая продукция на договорной основе передается дорожным предприятиям.

Демонтаж старых и установка новых знаков выполняются дорожно-эксплуатационными службами.

Катафот — это светоотражающий элемент, который используется для повышения видимости на дороге в темное время суток и при плохой погоде.
