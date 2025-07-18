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Общество

В Кыргызстане выпустили более 5 тысяч дорожных знаков

Государственное учреждение «Производственно-инновационный центр» при Министерстве транспорта и коммуникаций с начала года по июль изготовило 5 тысяч 881 единицу дорожных знаков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Помимо дорожных знаков было изготовлено 10 тысяч светоотражателей (катафотов), а также окрашено 7 тысяч 500 метров стоек с использованием полимерно-порошковой краски. Государственное учреждение «Производственно-инновационный центр» на договорной основе предоставляет дорожно-эксплуатационным предприятиям необходимые дорожные знаки.

В настоящее время ряд дорожно-эксплуатационных предприятий проводят демонтаж старых дорожных знаков и установку новых.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336702/
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