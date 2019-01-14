Новый гаджет автоматически маскирует пигментные пятна на коже

Американская компания Procter & Gamble представила на выставке CES 2019 гаджет, который распознает пигментные пятна на коже и маскирует их. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Устройство Opté оснащено голубыми светодиодами, которые подсвечивают кожу, выявляя едва заметные нарушения пигментации. Например, небольшие пятна, которые видны только при очень хорошем освещении.

Камера гаджета делает 200 снимков кожи в секунду, а алгоритмы в его основе анализируют оттенок каждого снятого фрагмента и сравнивают их. После на требующие коррекции места наносится специальная тональная сыворотка: за это отвечают 120 печатающих тонких иголок.

Производители отмечают, что такое нанесение позволяет не только эффективнее скрыть недостатки кожи, но и уменьшает использование тональных средств на 99 процентов по сравнению с ручным нанесением.

В основе используемой Opté сыворотки, помимо пигментов (есть несколько видов для разных оттенков кожи), используют антивозрастные и увлажняющие средства, которые, утверждают создатели гаджета, могут помочь избавиться от пигментных пятен с течением времени.

Когда новинка поступит в продажу, ее цена и состав используемой сыворотки, пока неизвестны.