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Техноблог

Skoda Scala: чехи представили конкурента Volkswagen Golf

Фото пресс-службы Skoda. Новая Skoda Scala

На специальном мероприятии в Тель-Авиве компания Skoda представила Scala — в модельном ряду марки хэтчбек должен заменить Rapid Spaceback. Об этом сообщил «АвтоПарк».

С латинского Scala переводится как «лестница». Многим имя для автомобиля покажется странным, но чехи объясняют все просто — появление модели станет важным шагом в завоевании европейского рынка, где в этом сегменте машине придется бороться с Volkswagen Golf, Ford Focus и Opel Astra.

Чехи особенно отмечают, что объем багажника равен 467 литрам, а при сложенном заднем диване он увеличивается до 1410 литров — самые большие цифры в классе. Еще один момент — пространство в области коленей равно 73 миллиметрам — столько же, сколько у Octavia.

Фото пресс-службы Skoda. Новая Skoda Scala

Интерьер Scala отличается от других моделей Skoda. Сразу выделяется обособленный тачскрин мультимедийной системы. Блоки климат-контроля и клавиши на трансмиссионном тоннеле выглядят классическими, а рулевое колесо со скошенным нижним сектором добавляет Scala спортивности.

Фото пресс-службы Skoda. Салон новой Skoda Scala

Список опций очень большой. Среди самых интересных — подогрев руля, полностью светодиодная оптика, адаптивный круиз-контроль, боковые подушки безопасности на втором ряду, система автоматического торможения и автопарковщик.

Фото пресс-службы Skoda. Новая Skoda Scala

Хэтчбек получил пять моторов. Базовый двигатель — 95-сильный бензиновый силовой агрегат объемом один литр.

Продажи Scala в Европе начнутся в начале 2019 года.
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