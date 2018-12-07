Skoda Scala: чехи представили конкурента Volkswagen Golf

На специальном мероприятии в Тель-Авиве компания Skoda представила Scala — в модельном ряду марки хэтчбек должен заменить Rapid Spaceback. Об этом сообщил «АвтоПарк».
С латинского Scala переводится как «лестница». Многим имя для автомобиля покажется странным, но чехи объясняют все просто — появление модели станет важным шагом в завоевании европейского рынка, где в этом сегменте машине придется бороться с Volkswagen Golf, Ford Focus и Opel Astra.
Чехи особенно отмечают, что объем багажника равен
Интерьер Scala отличается от других моделей Skoda. Сразу выделяется обособленный тачскрин мультимедийной системы. Блоки климат-контроля и клавиши на трансмиссионном тоннеле выглядят классическими, а рулевое колесо со скошенным нижним сектором добавляет Scala спортивности.
Список опций очень большой. Среди самых интересных — подогрев руля, полностью светодиодная оптика, адаптивный круиз-контроль, боковые подушки безопасности на втором ряду, система автоматического торможения и автопарковщик.
Хэтчбек получил пять моторов. Базовый двигатель — 95-сильный бензиновый силовой агрегат объемом один литр.
Продажи Scala в Европе начнутся в начале 2019 года.