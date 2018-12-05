Мировые лидеры. Пятерка самых продаваемых автомобилей

Рейтинг самых продаваемых автомобилей в мире много лет выглядит почти одинаковым. И вновь в списке лидеров — хорошо знакомые бестселлеры, сообщил портал «110км».

1 Toyota Corolla

По итогам трех кварталов 2018-го продажи «Короллы» снизились на 2,8 процента. Тем не менее 900 тысяч 997 человек сделали выбор в пользу этой машины, что обеспечило ей уверенную первую позицию.

2 Ford Focus

Фото из интернета.

Широко известное в народе семейство «Фокусов» также в числе постоянных лидеров. В этом году их купили во всем мире 813 тысяч 486 штук. Это на 1,9 процента больше, чем годом ранее.

3 Toyota RAV4

Японский внедорожник улучшил положение по сравнению с 2017 годом сразу на две позиции. За три квартала 2018-го мировые продажи кроссовера составили 632 тысячи 353 штуки, что на 4,8 процента больше прошлогодних показателей. Рост достигли не без помощи модификации с дизельным двигателем.

4 Honda Civic

Модель также улучшила показатели в этом году, причем сразу на 3,1 процента. Всего за 9 месяцев 2018 года в ее пользу сделали выбор 631 тысяча 728 автолюбителей.

В конце лета производитель показал обновленное семейство. Автомобили получили свежую переднюю часть кузова, включая решетку радиатора, бамперы и головную оптику. На заднем бампере появилась хромированная отделка, а колесные диски обзавелись новым дизайном.

5 Volkswagen Golf

Продажи «народного» автомобиля за отчетный период заметно просели. Падение по сравнению с 2017-м составило 6,3 процента. Тем не менее 614 тысяч 631 автомобиль нашел владельцев за три квартала 2018 года. Это позволило «Гольфу» остаться в пятерке самых востребованных машин.