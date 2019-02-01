Skoda рассекретила свой новый маленький кроссовер

Компания Skoda опубликовала первые изображения нового компактного городского кроссовера Kamiq, разработанного для европейского рынка. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

Самая яркая особенность машины — горизонтально разделенные светодиодные фары с расположенными над ними дневными ходовыми огнями. Ранее в автомобилях Skoda подобного не было.

Задние фонари сохранят C-образную форму — это «фирменный знак» компании. Однако их дизайн обновили.

Еще один интересный элемент — широкая решетка радиатора с двойными ребрами.

Фото пресс-службы Skoda. Кроссовер Kamiq

Технические характеристики Kamiq пока не раскрывают. Но не исключено, что кроссовер получит силовые агрегаты на 95 и 115 лошадиных сил.

Премьера автомобиля пройдет на Женевском автосалоне с 5 по 17 марта.