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Техноблог

Фитнес-приложения из App Store воровали деньги у владельцев iPhone

Популярные фитнес-приложения для iPhone воровали деньги владельцев. Об афере сообщила антивирусная компания ESET.

По данным ее эксперта Лукаса Стефанко, мошенники обманом заставляли пользователей оплачивать приобретение «полных» версий приложений Fitness Balance и Calories Tracker. Злоумышленники использовали функцию Touch ID.

Приложение предлагало составить специальную диету на основе отпечатка пальца. На самом деле прикосновение перекидывало пользователя на страницу покупки и автоматически подтверждало ее.

В итоге пользователи Fitness Balance теряли $120, а Calories Tracker — 140 евро.

Кроме того, первая программа заставляла пользователя еще раз сканировать палец, чтобы убрать заставку «Продолжить», снимая со счета деньги повторно.

Лукас Стефанко рекомендовал лишь усложнить процедуру оплаты покупок. Что касается денежных средств, то пострадавшим вряд ли удастся их вернуть.

Apple удалила зловредные приложения из App Store.
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